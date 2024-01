Um idoso de 71 anos morreu após cair em um buraco de cerca de 40 metros de profundidade, em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas, nessa quinta-feira (4). A vala teria sido cavada pela vítima para encontrar ouro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que a vítima teria iniciado a escavação do buraco há cerca de quatro meses após ter um sonho, que revelou que havia ouro debaixo da casa onde ele morava. O idoso então iniciou a escavação de uma vala no piso da cozinha com 90 cm de diâmetro e aproximadamente 40 metros de profundidade na residência.

O acidente ocorreu nessa quinta-feira, quando ele retirava água e lama da vala. Ao sair do buraco, o idoso teria escorregado do assento e sofrido uma queda de cerca de 40 metros de altura. Os bombeiros foram acionados para resgate da vítima.