O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirmou que o governo vai publicar em fevereiro regras nacionais para utilização de câmeras corporais pelas polícias. A intenção de Cappelli era publicar as diretrizes em 2023, mas a medida ficará para este ano.

“Vamos publicar em fevereiro as Diretrizes Nacionais para Utilização de Câmeras Corporais pelas polícias. Processo com consulta pública e construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. Ideologizar o debate sobre segurança pública não faz bem ao Brasil”, disse Cappelli.

