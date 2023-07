Um homem de 74 anos foi encontrado morto e com sinais de extrema violência dentro de casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Um irmão da vítima foi visitar o parente e, ao chegar, se deparou com a vítima já sem vida.

Nesse domingo (16), por volta das 10 horas, a testemunha foi visitar o irmão, mas o encontrou caído, amarrado e com uma sacola plástica na cabeça. Ele relatou à polícia que o corpo tinha vários ferimentos.

Como a residência da vítima é uma casa de fundos, a polícia realizou o isolamento e encontrou o corpo na cozinha. O idoso estava de barriga para baixo, com os pés e as mãos amarrados, diversos cortes e hematomas pelo corpo, punhos aparentemente quebrados e uma sacola plástica de cor cinza cobrindo a cabeça.

Quando a perícia chegou e retirou a sacola da cabeça da vítima, os policiais constataram que o homem estava com uma blusa amarrada na boca e uma sacola plástica por baixo da blusa o amordaçando. Além dos ferimentos no corpo, foram identificadas, também, lesões no rosto. No local, não havia indícios de que houve luta corporal e, aparentemente, nenhum objeto foi levado da casa.