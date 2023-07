A inadimplência em Belo Horizonte é menor do que no restante do país. É o que aponta um levantamento da Câmara de Dirigentes de Belo Horizonte (CDL/BH). Segundo os dados apurados, a variação anual do indicador de junho na capital, comparado a 2022, é de um crescimento de 5,48%, contra 7,64% no Brasil e 6,78% na região Sudeste. A partir desta segunda-feira (17), os inadimplentes podem aproveitar a oportunidade do programa Desenrola Brasil, do governo federal, para quitar suas dívidas com generosos descontos. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa.

Segundo o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, o índice de crescimento da inadimplência de BH é menor porque a capital mineira vem recuperando a força das atividades econômicas, especialmente as ligadas ao setor de comércio e serviços. “Nos últimos meses tivemos um aquecimento do mercado de trabalho e aumento da massa salarial. Sabemos que ainda não estamos no cenário ideal, mas um indicador como este traz otimismo e mais confiança tanto para o empresário, quanto para o consumidor”, explica Silva.

Na variação mensal (Jun.23/Mai.23), dentre os que estão inadimplentes em Belo Horizonte, a faixa populacional entre 40 e 64 anos representa a maioria (44,9%). A população entre 25 e 30 anos corresponde a 33,43%; os idosos acima de 65 anos a 16,22% e os jovens de 18 a 24 anos, a 5,34%.

O levantamento da CDL/BH revelou ainda que as mulheres estão mais inadimplentes que os homens. “Isto é explicado pela alta taxa de desemprego entre o gênero feminino e também pela disparidade salarial, com homens ganhando 34,2% a mais”, aponta o presidente da CDL/BH.