Um idoso de 61 anos foi indiciado por estupro de vulnerável contra o próprio sobrinho, de apenas 4 anos, em Montezuma, na região Norte de Minas. O caso foi concluído pela Polícia Civil, e os detalhes foram divulgados nesta quinta-feira (21 de dezembro).

Segundo a polícia, as investigações começaram após a mãe da vítima denunciar que o suspeito teria abusado da criança, em novembro deste ano. Em depoimento, ela contou que estava dando banho na criança, quando ela teria se queixado de dores, relatando os abusos sofridos.

O idoso foi preso temporariamente no dia 1º de dezembro. Após a repercussão do caso, outras três vítimas procuraram a unidade policial para denunciar que também haviam sofrido abusos praticados por ele há cerca de 20 anos.

“Depois da prisão cautelar do investigado, após vinte anos dos fatos, outras três vítimas testemunharam que também haviam sido abusadas pelo indiciado” contou o delegado João Victor Santiago Lopes Petrone, responsável pelo caso.

O delegado explica que o crime denunciado após 20 anos encontra-se prescrito, contudo, o depoimento das vítimas corrobora com a investigação policial contra o suspeito. “Todo o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, resultando no indiciamento do investigado por estupro”, disse Petrone.

O inquérito foi concluído e o idoso indiciado por estupro de vulnerável. O procedimento foi enviado para a Justiça. O suspeito está preso no sistema prisional mineiro.

Fonte: O Tempo