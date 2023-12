Na noite dessa quarta-feira (20), policiais militares compareceram a um posto de combustíveis situado no bairro Jardim Bela Vista, em Arcos, próximo à rodovia MG-170 (saída para Lagoa da Prata), onde foram informados que havia ocorrido um roubo à mão armada no pátio do estabelecimento.

A vítima, um homem de 39 anos, disse que dois homens chegaram de repente e, um deles, portando um revólver, exigiu que lhe fosse entregue a chave de um veículo Toyota Corolla. Já do frentista, de 19 anos, eles levaram a quantia de R$ 600. Em seguida, os suspeitos fugiram pela rodovia sentido Lagoa da Prata.

Durante rastreamento, foram colhidas imagens do fato e um dos envolvidos foi identificado, tratando-se de um ex-presidiário que já se envolveu em outras ocorrências de roubo em Arcos, sendo preso pela PM temporariamente, mas colocado em liberdade. Ele é natural de Lagoa da Prata e tem 30 anos. A vítima reconheceu o indivíduo pelas fotos a ela mostradas.