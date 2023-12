Um idoso, de 62 anos, foi preso nesta terça-feira (5), suspeito de importunação sexual em frente à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O homem teria mostrado as partes íntimas para pessoas que passavam pela região. As forças de segurança foram chamadas, e ele foi encaminhado para a delegacia.

Em nota, a PUC Minas afirmou que acompanha as informações sobre a prisão do homem e que está contribuindo com a Polícia Militar.

“A PUC Minas acompanha as informações sobre a prisão de um homem na manhã desta terça-feira (5), em Contagem, suspeito de importunação sexual contra pessoas que circulam na região. Por meio de sua equipe de segurança, já está contribuindo com a Polícia Militar no que se faz necessário”.

Fonte: O Tempo