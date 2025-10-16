Um homem de 68 anos foi preso na quarta-feira (15) em Cláudio, no Centro-Oeste de Minas Gerais, por vender carteiras nacionais de habilitação (CNHs) falsas. A prisão foi feita pela Polícia Militar (PM), que o autuou por estelionato.
Segundo a PM, o suspeito comercializava os documentos ilegais por valores que variavam entre R$ 1.800 e R$ 3.500. Durante as investigações, alguns compradores relataram que nunca chegaram a receber as habilitações prometidas e tampouco foram reembolsados.
O idoso confessou o crime e revelou que as negociações ocorriam nas proximidades da Praça do Rosário, no Centro da cidade. Com ele, os militares apreenderam 72 fotos 3×4 de vítimas, 12 cartões bancários, 19 folhas de cheque e diversos comprovantes de endereço.
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já possuía passagens anteriores por estelionato. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, onde o caso seguirá sob investigação.
Com informações do G1 Centro-Oeste