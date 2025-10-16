Nessa quarta-feira (15), por volta das 19h, uma mulher de 30 anos foi presa na rua Fortuna, no bairro São Sebastião, em Divinópolis, após permanecer foragida por quase dois anos. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas.

A prisão foi realizada por militares, que receberam informações sobre um mandado de prisão em aberto contra a suspeita, proprietária de uma loja na cidade. A equipe se dirigiu ao local, onde a mulher foi abordada, identificada e detida.

Segundo a Polícia Federal, a mulher integrava uma quadrilha responsável por tentar transportar 1,5 tonelada de maconha para Divinópolis em 2022. A droga foi interceptada durante uma operação na rodovia MG-050, em Piumhi, quando agentes federais abordaram um caminhão que levava a carga.

Na ocasião, quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo o motorista do veículo e um dos líderes do grupo criminoso. A mulher conseguiu escapar e permaneceu foragida até ser localizada nesta semana.

Após a prisão, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e, na manhã desta quinta-feira (16), transferida para o Presídio de Pará de Minas, onde cumprirá a pena.

Com informações do Portal MPA