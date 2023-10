Um homem, de 67 anos, foi resgatado da residência onde vive após um grave incêndio no local em Brazópolis, no Sul de Minas. A vítima foi levada para um hospital. O caso ocorreu nesse sábado (7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta de 12h30, no imóvel de cinco cômodos localizado na rua Irmã Maristela Alves Cintra. A estrutura da casa foi comprometida pelo fogo, que destruiu parte do telhado e deixou trincas e rachaduras nas paredes.

Assim que notaram o início do incêndio, vizinhos do idoso correram para retirá-lo da casa. Ele foi levado na ambulância do município para um hospital de Brazópolis.

Os vizinhos também desligaram a energia elétrica e acionaram a corporação, que fizeram os trabalhos de extinção do fogo e de rescaldo. Ao todo, 1.500 litros de água foram usados no processo.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. O estado de saúde do homem não foi informado.

Fonte: O Tempo