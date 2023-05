Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante nessa terça-feira (9) suspeita de internar involuntariamente o pai, de 62 anos, em uma clínica terapêutica na zona rural de Corinto, na região Central de Minas Gerais.

Aos policiais, o idoso afirmou que a filha estaria interessada em uma indenização trabalhista que ele recebeu, no valor de R$ 29 mil. A irmã da suspeita também estaria envolvida no crime e teria, inclusive, transferido R$ 10 mil da quantia sem o consentimento do pai. A mulher também está sendo investigada.

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, as investigações tiveram início depois de amigos do idoso denunciarem o caso. Os policiais, então, foram até a clínica e conversaram com o homem. A vítima estava em perfeito estado mental e contou que estava no local contra a vontade dele.

Os policiais verificaram que o estabelecimento não tinha características de unidade de saúde ou hospitalar, sendo uma clínica terapêutica. O local tem muros altos com concertina e o portão está sempre trancado, proibindo a saída dos pacientes. O diretor admitiu que o idoso foi internado involuntariamente, e também foi preso. O caso continua sendo investigado.

Fonte: O Tempo