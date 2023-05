Terá início nesta quinta-feira (11), às 9h, a votação popular do Concurso Sertanejo promovido pelo Executivo formiguense, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico. Os três primeiros colocados se apresentarão na 5ª edição do Festival do Peixe de Pontevila, que será realizado nos dias 10 e 11 de junho.

A votação será encerrada às 16h da próxima sexta-feira (12).

As opções para votação serão disponibilizadas às 9h desta quinta-feira (11), e poderão ser conferidas aqui.

Premiação

Os três cantores (solo, dupla e/ou grupo) que obtiverem os maiores percentuais de votos, e que se apresentarem no 5º Festival do Peixe de Pontevila, receberão a seguinte premiação em dinheiro:

– 1º lugar: R$ 1.500,00 e troféu

– 2º lugar: R$ 1.000,00 e troféu

– 3º lugar: R$ 800,00 e troféu.

