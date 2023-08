Foi realizado, de 21 a 25 de agosto, o terceiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2023, no qual foi constatado que Formiga encontra-se em estado de “médio risco” de epidemia de dengue, com o índice de infestação predial de 1,5.

No levantamento realizado em junho de 2022, o resultado foi de 1,3. Neste ano houve aumento de 0,2 no resultado. As estatísticas apontam que, com resultado de 0 até 0,9, o município enquadra-se em situação de “baixo risco”, de 1,0 a 3,9 é “médio risco’ e acima de 4,0 é considerado “alto risco”.

Com o resultado, a Secretaria Municipal de Saúde constatou que, para cada cem imóveis existentes no município, 1,5 têm focos do mosquito.

Além do índice de infestação predial, o levantamento mostra o “Índice de Breteau”. O resultado em Formiga foi de 1,4, o que indica que para cada cem imóveis pesquisados durante o LIRAa, 1,4 deles possuem recipientes com larvas positivas.