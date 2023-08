Na reunião ordinária realizada no dia 16 de agosto na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei Ordinária 020/2023, autorizando a desafetação de área verde de imóvel pertencente ao município para fins de construção de unidade de pronto atendimento – UPA.

O projeto foi votado pelos vereadores após o CODEMA (Conselho Municipal de Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente) aprovar a intervenção em área de preservação permanente, localizada na Avenida João Vaz Sobrinho, trecho I.

A deliberação do CODEMA foi realizada após uma recomendação do Ministério Público. A recomendação foi feita, pois no dia 19 de junho o prefeito de Arcos, Claudenir José de Melo, enviou para a Câmara Municipal o projeto solicitando a autorização para desafetação de área verde para construção da UPA. Porém, segundo a Promotoria, a solicitação e a intervenção já realizada no local foram feitas sem o município ter previamente uma autorização do CODEMA.

“Em resposta a esta subscritora, o Presidente do CODEMA do município informou que a intervenção realizada na área de Preservação Permanente, situada na Área Verde, na Avenida Doutor João Vaz Sobrinho, Trecho 1, não passou por deliberação no referido conselho”, disse Dra. Juliana no ofício.