A administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura e do Departamento de Esportes, realizará, no domingo (3), sua atividade da “9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais”, que será o Pedal do Patrimônio: Trilhas dos Carros de Boi.

A Jornada é um projeto do Estado e, nessa edição de 2023, propõe como tema: “Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro”, tendo como objetivo, promover e valorizar o patrimônio cultural e a história local dos municípios participantes.

A ação formiguense na Jornada será um “pedal”, com saída da praça São Vicente Férrer, imóvel tombado pelo município de Formiga.

Já o trajeto, de aproximadamente 25 quilômetros, passa pelas sedes das duas fazendas que delimitam o circuito do Mutirão de Carros de Boi, que é um bem registrado como Patrimônio Imaterial de Formiga. Nas fazendas Maroca, ponto de início do mutirão, e Ameliza, ponto de chegada dos carros de boi, os participantes poderão conhecer um pouco sobre a história do Mutirão, pois foram afixadas placas explicativas nas entradas de ambas as fazendas.