Redação UN

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (26) na avenida Abílio Machado, bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 21 anos, seguia sentido a saída da cidade, quando perdeu o controle da direção do veículo, que colidiu a lateral contra um poste.

A vítima apresentava sinais de embriaguez, estava consciente e desorientada, sofreu escoriações em várias regiões do corpo além de traumatismo craniano.

O Corpo de Bombeiros realizou a imobilização e a remoção da vítima, que foi encaminhada para a UPA.

O veículo e os pertences do condutor ficaram sobre responsabilidade da Polícia Militar.

Os bombeiros sinalizaram o local, e desligaram o sistema elétrico do veículo, que em seguida foi removido para o pátio credenciado.

Fonte: Corpo de Bombeiros