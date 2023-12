Um indivíduo furtou uma mala com presentes de Natal da Associação Amiga do Autistas e Demais Deficiências em Divinópolis. O caso aconteceu na sexta-feira (15), no bairro Esplanada, contudo, ganhou repercussão no início desta semana, após mães divulgarem as imagens registradas por uma câmera de segurança.

Nas imagens, a mala em questão integra a decoração de natal. É possível ver o suspeito passando pela entrada e pegando a mala, antes de sair andando tranquilamente, em plena luz do dia. No dia do furto, acontecia uma confraternização da associação, portanto, não havia ninguém no local.