Um acidente entre dois carros foi registrado nessa segunda-feira (18), sentido Comunidade do Ribeiro, área rural de Carmo do Cajuru. Conforme informações do Portal Gerais, duas mulheres ficaram em estado grave e um homem morreu no local.

Conforme a equipe de resgate, a primeira vítima, sem idade identificada, estava consciente, com traumatismo cranioencefálico (TCE) e queixava dor cervical.

A segunda, de 67 anos, estava consciente, com traumatismo cranioencefálico (TCE), corte no lado esquerdo da testa e sangramento ativo em lesão na cabeça.