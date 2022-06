O atleta de Formiga, Gustavo Biank, subiu ao pódio mais uma vez. Ele participou do Campeonato Brasileiro de jiu-jitsu, em São Paulo, na sexta-feira (24), evento que contou com participantes de várias partes do Brasil.

Gustavo conquistou a segunda colocação, na categoria faixa preta, pesado. Ele participou de quatro lutas, perdendo na final.

De acordo com o atleta, foi tudo muito difícil nesse campeonato, e momentos antes da luta, precisou perder 1 kg para ficar no peso certo para lutar.

“Foram lutas bem difíceis, mas também um bom aprendizado. Quero agradecer a todos que sempre torcem por mim. A Digital Certificadora, que sempre me ajuda para que eu possa participar dos campeonatos, me dá um suporte para eu competir”.

Gustavo agora irá se preparar para o próximo desafio. Ele participará da competição Betim Open, que ocorrerá no dia 9 de julho, na cidade de Betim.