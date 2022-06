Uma frente fria vinda do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo chega neste domingo (26) a Minas Gerais e vai baixar as temperaturas em todo Estado. Até na quarta-feira (29) os termômetros em Belo Horizonte devem ficar entre 10ºC e 25ºC.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, neste domingo a temperatura mínima foi de 12,6ºC e a máxima deve ser de 25ºC. Durante a madrugada foram registrados ventos de até 60 km/h.

Pelo interior de Minas, as temperaturas também vão cair ao longo da semana, sendo que o Sul de Minas pode chegar aos 3ºC, mas não há previsão de geadas. Na Zona da Mata há previsão de chuviscos em pontos isolados.

Neste domingo a temperatura mais baixa do Estado foi em Caldas, no Sul de Minas, com 4,6ºC. A máxima deve ser de 28ºC no Triângulo Mineiro. A umidade relativa do ar permanece baixa no Estado.

Fonte: O Tempo