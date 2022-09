O motorista de uma caminhonete, de 49 anos, morreu após bater de frente com um guincho – que levava uma carreta e dois semirreboques acoplados. O acidente ocorreu no quilômetro 80 da MGC-497, na altura da cidade de Prata, no Triângulo Mineiro, na noite dessa sexta-feira (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete seguia no sentido Campina Verde/Uberlândia e ficou com a cabine prensada após a batida. Já o guincho tinha como destino o estado do Paraná.

De acordo com a corporação, para retirar a vítima do veículo, eles precisaram retirar o capô, as portas e rebater o painel. O motorista do guincho não sofreu nenhum ferimento.

“Os veículos foram retirados da pista com um trator disponibilizado pela prefeitura e a pista foi liberada nos dois sentidos”, explicou a corporação, que aplicou serragem na pista, que ficou cheia de óleo, para evitar possíveis derrapagens.

