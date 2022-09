Mister Brasil? Ao contrário! Neste final de semana, uma banca de jurados e o público escolherão o homem mais feio do Brasil em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Arraiá do Mais Feio chega à 13ª edição com uma série de shows — neste ano, a atração principal é a sobrinha de Gusttavo Lima, Lahlima —, além de um desfile dos candidatos ao grande prêmio.

Neste sábado (10), a festa começa às 21h, na praça do Divino, no bairro Jardim Laguna, com show de Lahlima às 0h30. O concurso de mais feio começa no domingo (11), às 20h30. Com caráter beneficente, a festa cobra um quilo de alimento não perecível como ingresso.

Os mais feios podem se inscrever pelo WhatsApp (31 99957-4178), por mensagem para o Instagram do evento ou presencialmente, até as 18h de domingo. Até agora, 49 homens se inscreveram e passarão por uma triagem de uma banca de jurados no domingo. Depois disso, apenas dez desfilarão no palco e o voto popular decidirá o vencedor.

O organizador do evento, Fabio Medeiros, detalha os critérios para a escolha do júri: “É ser feio. Ter sido chamado de feio pelo menos cinco vezes no mesmo dia, ter assombrado pelo menos um barracão com pitbull dentro, estar há mais de cinco anos sem beijar na boca. Tem uma ficha também perguntando se ele se considera feio, horroroso ou ‘regaçado’. Se o cara se encaixar nesse perfil, é sucesso absoluto”, lista.

Confira os prêmios que os três homens mais feios do Brasil levarão para casa: