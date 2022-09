Um jovem de 27 anos foi preso nessa sexta-feira (9) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no Bairro Porto Velho, em Divinópolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), os militares apreenderam porções de crack, cocaína e maconha.

Em continuidade às apurações na casa do suspeito, a PM ainda localizou uma pistola 9 mm, com 9 munições do mesmo calibre e 3 carregadores.

Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Os militares informaram que o jovem não tinha passagens anteriores.

Fonte: G1