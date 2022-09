Um bebê de cinco meses morreu e três pessoas ficaram feridas, dentre elas, uma criança de 4 anos, em um acidente envolvendo dois carros na MGC-383, em Entre Rios de Minas, na região Central do estado, na noite dessa sexta-feira (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente na altura do quilômetro 45.

Com a batida, uma mulher foi socorrida com ferimentos leves e um homem, que ficou preso às ferragens, com um corte no tórax e suspeita de fratura de fêmur e de joelhos.

O motorista foi retirado pelos bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de São João Del-Rei, assim como a mulher e a criança de 4 anos.

O bebê foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML), após ser liberado pela perícia da Polícia Civil.

Fonte: Itatiaia