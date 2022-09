Morreu nessa sexta-feira (9) Diego Pereira, de 39 anos, que é a segunda vítima do acidente que envolveu quatro veículos registrado em novembro de 2021 na BR-494, em Divinópolis.

Na ocasião, um carro de passeio, uma moto e duas carretas se envolveram no acidente. O homem estava na garupa de uma moto. O motociclista morreu no dia da ocorrência.

Durante o tratamento, Diego Pereira passou por outras unidades, mas faleceu no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

O acidente

No dia do acidente, os militares informaram que foram duas batidas registradas no local. No primeiro, o motorista de um carro de passeio de 82 anos invadiu a contramão e atingiu a motocicleta onde estavam o piloto de 29 anos e Diego Pereira. O piloto não resistiu e morreu. O passageiro e o condutor do automóvel foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Logo em seguida, uma carreta que também seguia no trecho desviou do acidente e bateu de frente com outra. A colisão provocou vazamento de contribuível, uma série de explosões dos pneus e fogo intenso.

Os motoristas das carretas foram atendidos no local pelo Samu. Eles não apresentaram ferimentos.

