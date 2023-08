Uma mulher de 38 anos foi presa sob suspeita de explorar sexualmente uma adolescente de 15 anos. Ela teria obrigado a jovem a praticar relações sexuais com homens em troca de dinheiro. Desta forma, a mulher também pode responder por envolvimento em crimes de estupro de vulnerável.

A prisão aconteceu na casa da suspeita, localizada na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, mais precisamente na avenida Deputado José Marcus Cherém.

Segundo relato dos pais da adolescente para a Polícia Militar (PMMG), a filha deles estava sendo mantida no local contra a sua vontade. A versão dos denunciantes foi confirmada pela jovem.

A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PCMG) de Uberaba e, em seguida, para a penitenciária local.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que “a suspeita foi liberada devido à falta de materialidade que justifique a ratificação da prisão. Contudo, foi instaurado inquérito a fim de apurar as circunstancias que permeiam o crime. A PCMG esclarece que devido a natureza do fato e em respeito ao Estatuto da Crianca e do Adolescente, a investigação está sob sigilo“.

Fonte: Estado de Minas