O motorista do ônibus que capotou com torcedores do Corinthians na rodovia Fernão Dias recebeu alta do CTI do Hospital Regional de Betim, na região metropolitana, na manhã desta terça-feira (29). Ele foi transferido para a unidade de clínica médica do hospital, mas continua em estado de saúde “delicado’.

De acordo com a Prefeitura de Betim, apenas um paciente vítima do acidente no dia 20 deste mês continua internado. Há ainda outras duas vítimas internadas no hospital João XXII e no Complexo Hospitalar São Francisco, em Belo Horizonte.

Até o momento, as investigações da Polícia Civil indicam um possível indiciamento do motorista e por homicídio culposo e lesão corporal culposa por cada vítima que estava no veículo. Sete pessoas morreram no acidente e 27 ficaram feridas. A instituição apura também se o condutor ingeriu bebida alcoólica momentos antes da viagem de volta à São Paulo.

O motorista é dono da empresa e do veículo contratados para a viagem, a CFV Martins Transportes – ME. A investigação apura se a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava regular. Ele já tem um registro de lesão corporal em trânsito em São Paulo.