Em evento realizado pela Prefeitura de Formiga, na noite dessa segunda-feira (27), foram entregues a mais de 130 famílias as escrituras dos imóveis localizados no bairro São Luiz.

A regularização faz parte do Programa “Minha Casa é Legal”, que está no Plano de Governo da atual gestão.

A entrega dos títulos de propriedade foi feita no Patronato São Luiz e contou com a presença da deputada federal Greyce Elias. Representantes da Polícia Militar, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e do Patronato também prestigiaram o evento. Vereadores, secretários e servidores municipais também estiveram presentes.

A cerimônia foi conduzida pela vice-prefeita Adriana Prado e as escrituras foram entregues aos beneficiários pelo prefeito Eugênio Vilela, a deputada Greyce Elias e o secretário de Fiscalização e Regulação Urbana, Rômulo Cabral.

A próxima etapa do “Minha Casa é Legal” está prevista para ser realizada no bairro Balbino Ribeiro. No entanto, é necessário que os beneficiários desta e outras localidades aguardem comunicado oficial feito pela equipe responsável pelo programa.

Fonte: Decom