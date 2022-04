Na tarde dessa segunda-feira (25), profissionais e ex-profissionais ligados à segurança pública de Formiga estiveram no plenário da Câmara Municipal de Formiga, para a entrega do Prêmio Boina de Ouro Tenente Gilmar Santos Silva.

Instituído por meio da Lei Municipal 4974, o Prêmio Boina de Ouro foi criado para homenagear, anualmente, dez pessoas que tenham se destacado em suas funções, contribuindo para a segurança do município de Formiga e que atuam ou atuaram em algumas das seguintes instituições: Vigilantes, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Meio Ambiente, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Penal, Forças Armadas do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar e Civil e Guarda Municipal.

O Prêmio é um tributo de reconhecimento aos profissionais da segurança pública que atuam destemidamente no combate à violência no município, em prol da paz social, comprometidos com sua nobre missão.

Os homenageados:

Vereador Marcelo Fernandes – Henrique Thadeu Esteves da Silva

Vereador Juarez Carvalho – José Pereira de Sousa

Vereador Cid Corrêa – Rogério Costa Simões

Vereador Luciano do Gás – José Geraldo dos Santos

Vereador Flávio Martins – Rodrigo César de Moraes

Vereador Flávio Couto – Fernanda Kelly Silva Alves Fernandes

Vereadora Joice Alvarenga – Eduardo da Silva

Vereador Cabo Cunha – Jézus Lúcio de Freitas

Vereador Luiz Carlos Tocão – Luiz David Ramos

Vereador Luiz Carlos Tocão – Manoel Tadeu da Silva (indicado de 2021, que não pôde comparecer à época)

Vereadora Osânia Silva – Janaína de Cássia Mendonça

Fonte: Câmara Municipal