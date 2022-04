O formiguense Helder Rodrigues Júnior conquistou uma medalha de ouro e uma de prata no campeonato de jiu-jitsu Rio Open realizado no final de semana no Rio de Janeiro.

Ele participou de 6 lutas, no sábado (23), na categoria faixa marrom e no absoluto.

Na categoria se sagrou campeão e perdeu a final do absoluto nos pontos.

“Agradeço a todos que estão comigo nessa caminhada, minha equipe, família, namorada e amigos e aos meus patrocinadores que sempre apoiam o esporte”, destacou Helder.

“Foi um bom resultado, agora é focar nas próximas competições”. O atleta participará de campeonatos nos próximos finais de semana. Ele marcará presença em Balneário Camboriú no sábado e domingo (30 e 1º), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes no dia 8 e em Barueri/SP no dia 13.