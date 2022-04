A Central de Operações dos Bombeiros recebeu um chamado na manhã desta segunda-feira (18), para atendimento pré-hospitalar de um homem caído sobre um telhado, no bairro Bonfim, em São Gonçalo do Pará.

No local, os bombeiros militares presenciaram o homem caído sobre o telhado de uma siderúrgica. Segundo informações de testemunhas, ele estava trabalhando sobre o telhado quando sofreu um mal súbito (perda inesperada e repentina de consciência).

Utilizando técnicas de salvamento em altura, a equipe do Corpo de Bombeiros desceu a vítima do telhado a uma altura aproximada de sete metros até o solo, onde já havia uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu. Após avaliação, o médico da USA atestou o óbito do homem de 62 anos.

Após a constatação do óbito, o corpo da vítima ficou aos cuidados da Polícia Militar para as providências cabíveis.

Segundo informações colhidas no local, o homem era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços de reparação do telhado de uma siderúrgica.

Fonte Corpo de Bombeiros