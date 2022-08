O casal de idosos de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, desaparecido desde a tarde de terça-feira (2) foi encontrado no fim a manhã dessa quinta (4).

Ao que parece, eles estavam presos ao carro, que saiu de pista da rodovia MGC-452 e parou em embaixo de uma folhagem densa, o que impediu de serem visto por terra e pelo ar. O acidente será investigado.

Selma Prudente foi encontrada primeiro, às margens da rodovia. Ela conseguiu sair do carro e pedir ajuda, a cerca de cinco quilômetros da cidade em que ela e o marido moram. Luiz Prudente foi retirado do veículo em seguida, também com ajuda de pessoas que passavam pelo local.

Com isso, as buscas foram finalizadas mais de de 40 horas depois do desaparecimento deles. O casal, ela com 73 e ele com 76 anos, foi levado para a Policlínica em Tupaciguara pelo Samu. Lá eles recebem, neste momento, atendimento médico para saber como está a saúde de ambos.

A primeira informação, passada pelas vítimas, é que houve um acidente, mas ainda se sabe o que causou a saída de pista. Isso depende de uma oitiva com o casal, algo que acontecerá após o procedimento médico. O carro será periciado.

O desaparecimento

Luiz e Selma Prudente sumiram na terça-feira (2). A última informação sobre o paradeiro deles era o sinal do celular do homem, na rodovia MGC-452, próximo a uma usina, no caminho para Tupaciguara. Eles voltavam de Uberlândia, após uma consulta médica.

Buscas foram feitas buscas pela rodovia estadual e também pela BR-365, com Corpo de Bombeiros, polícias Militar (PM), Civil e Rodoviária Federal (PRF), equipes de defesa social de Tupaciguara e familiares. Áreas rurais dos Municípios de Uberlândia e Tupaciguara também foram vasculhadas com ajuda de helicóptero e drone.

Fonte: Estado de Minas