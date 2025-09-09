O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Formiga está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC), voltados a professores e estudantes de licenciatura. As formações abordam conteúdos de Matemática e o uso de tecnologias digitais aplicadas ao ensino, com início entre setembro e outubro de 2025.

O Curso FIC em Conjuntos Numéricos e Introdução à Geometria será realizado de 29 de setembro a 19 de dezembro, em formato presencial, com carga horária total de 60 horas sendo 30 horas em sala de aula e 30 horas de atividades extraclasse. As aulas ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 20h30 às 22h30, no campus Formiga.

Com 40 vagas disponíveis, o curso será dividido entre as disciplinas de Conjuntos Numéricos (45h), ministrada pelo professor José Sérgio Domingues, e Introdução à Geometria (15h), conduzida pelo professor Wederson Leandro Ferreira. O público-alvo são professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente graduados ou em formação nas áreas de Pedagogia ou outras licenciaturas que não sejam em Matemática.

As inscrições para esse curso podem ser feitas de 27 de agosto a 22 de setembro de 2025, por meio do site do campus: www.formiga.ifmg.edu.br. A seleção dará prioridade a docentes em exercício, levando em conta também o tempo de conclusão da graduação e a idade dos candidatos.

Já o Curso FIC em Robótica Educacional e Softwares para o Ensino de Matemática será ofertado na modalidade a distância, entre os dias 13 de outubro e 19 de dezembro, com carga horária total de 90 horas. O curso conta com 200 vagas e tem como objetivo capacitar os participantes no uso de ferramentas como Tinkercad, Scratch, Lego Mindstorms EV3, GeoGebra, Excel e Graphmatica.

Essa formação é destinada a alunos de licenciatura em Matemática (ou áreas afins) e a professores do Ensino Fundamental e Médio, das redes pública e privada. As disciplinas serão ministradas pelos professores Mariana Liazar, Chrisley Camargos e Rafael Alves, divididas entre Robótica Educacional (30h) e Softwares para o Ensino de Matemática (60h).

As inscrições vão até 3 de outubro de 2025, também pelo site do campus. A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas. A lista de inscritos será divulgada até o dia 10 de outubro.

Com foco na formação continuada de educadores e futuros professores, os cursos oferecidos pelo IFMG – Campus Formiga representam uma oportunidade de atualização profissional e de fortalecimento das práticas pedagógicas com o apoio de tecnologias educacionais. Ambas as formações são gratuitas e integram os esforços da instituição em contribuir para a qualidade da educação básica.

Fonte: Ifmg Formiga