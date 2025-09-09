A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Assédio, com o objetivo de reunir provas sobre crimes de perseguição (stalking) e violência política de gênero praticados contra diversas mulheres, incluindo a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e a deputada federal Silvye Alves (União Brasil-GO).

Segundo apuração da equipe de O TEMPO em Brasília, as parlamentares foram identificadas como vítimas na investigação. Em nota, a assessoria de Silvye Alves informou que a deputada não foi comunicada previamente sobre a operação, mas que já havia denunciado um homem por envio de fotos íntimas ao seu e-mail.

“A informação foi repassada pelo delegado da Polícia Legislativa Federal responsável pela identificação do suspeito na época”, informou a assessoria. O homem foi indiciado pela Polícia Legislativa pelos crimes de importunação sexual e exibição de conteúdo sexual, conforme previsto no Código Penal.

Durante a operação, agentes federais cumpriram mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias (RJ). Também foram impostas medidas cautelares ao investigado, que está proibido de acessar a internet, contatar as vítimas e deixar a região metropolitana do Rio de Janeiro sem autorização judicial.

Em nota oficial, a Polícia Federal destacou que “a ação reforça o compromisso da PF no enfrentamento à violência política de gênero e na proteção das mulheres contra condutas abusivas e criminosas”.

Com informações de O Tempo