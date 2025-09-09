Nesta terça-feira (9), cerca de 10 milhões de dívidas registradas na Serasa poderão ser negociadas com até 99% de desconto nas mais de 6 mil agências dos Correios em todo o país. A ação é válida por apenas um dia e reúne mais de 1,6 mil empresas, com o objetivo de ajudar milhões de brasileiros a regularizarem suas pendências financeiras.

A negociação faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome e, segundo os Correios, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas elegíveis para o desconto máximo. “Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome”, informou a estatal.

Entre as instituições participantes estão grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras e concessionárias de serviços básicos, como água, luz e gás.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou a importância da parceria para facilitar o acesso da população às renegociações:

“Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira”, afirmou em nota.

De acordo com um levantamento da própria Serasa, o número de acordos com o desconto máximo atingiu um recorde em 2024. De janeiro a julho, foram realizados mais de 672 mil acordos com 99% de desconto, o que representa um aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Como participar da negociação:

Além das agências dos Correios, os consumidores podem realizar os acordos pelos canais oficiais da Serasa:

Site: serasalimpanome.com.br

serasalimpanome.com.br App Serasa: disponível no Google Play e App Store

disponível no Google Play e App Store WhatsApp: (11) 99575-2096

(11) 99575-2096 Agências dos Correios: com taxa de R$ 4,60 por acordo e R$ 3,30 para reimpressão de boletos

Passo a passo para negociar a dívida:

Baixe o app da Serasa:

Acesse o aplicativo, digite seu CPF e complete o cadastro. Suas informações financeiras aparecerão na tela. Escolha a oferta:

Clique em “Ver ofertas” e selecione as dívidas disponíveis com o desconto já aplicado. Para renegociar, clique em “Negociar”. Revise e finalize o acordo:

Escolha a forma de pagamento, revise os dados e confirme a operação clicando em “Concluir acordo”. Faça o pagamento:

Use Pix ou boleto para quitar a dívida conforme o acordo. Para Pix, copie a chave e cole no app do seu banco.

A ação emergencial promovida pela Serasa e os Correios representa uma oportunidade única para milhões de brasileiros regularizarem suas finanças com descontos históricos. Com a possibilidade de negociar dívidas presencialmente ou de forma digital, a campanha busca promover maior acesso à renegociação e incentivar a recuperação do crédito. O mutirão, no entanto, é válido somente nesta terça-feira (9).

Com informações da Agência Brasil