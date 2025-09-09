Na noite de segunda-feira (8), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou uma operação que resultou na apreensão de três quilos de cocaína em Ipatinga, no Vale do Aço. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas apontarem movimentações suspeitas na região.

Os militares se dirigiram à rua Macaé, no bairro Chácaras Madalena, onde interceptaram um veículo suspeito de transportar entorpecentes. Durante diligências em becos próximos, os policiais localizaram o ponto de armazenamento da droga.

Além da cocaína, foram apreendidos com os dois suspeitos o veículo utilizado na ação e R$659 em dinheiro. Os homens detidos e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga para as providências legais.

A operação reforça o trabalho da PMMG no combate ao tráfico de drogas na região.

Com informações do O Tempo