O Avante oficializou ontem, em Belo Horizonte, a posse de Igor Eto como novo presidente estadual da sigla. A cerimônia reuniu prefeitos, vereadores, lideranças políticas, dirigentes partidários e representantes de diversas regiões do estado.

Entre as presenças de destaque estiveram Marcelo Aro, secretário de Governo de Minas Gerais, e Luís Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM). Ambos ressaltaram a trajetória pública de Igor Eto e lembraram seu histórico de trabalho dedicado aos municípios mineiros. Durante as falas, reforçaram o papel dele na articulação com gestores locais, na construção de pontes institucionais e na defesa de pautas que impactam diretamente o desenvolvimento regional.

A cerimônia contou também com a participação de Luis Tibé, presidente nacional do Avante, que celebrou a chegada de Igor Eto ao comando estadual do partido. Tibé reforçou que Minas Gerais tem papel estratégico para o futuro da sigla e afirmou que a escolha de Eto representa um movimento de fortalecimento, renovação e proximidade com as bases municipais.

“É fundamental construirmos um partido organizado, conectado às demandas regionais e alinhado às prioridades do país. A nova liderança em Minas fortalece esse caminho”, destacou Tibé.

A trajetória de Igor Eto reúne passagens marcantes pela vida pública. Ele foi secretário-Geral e secretário de Governo nas gestões de Romeu Zema, além de ter atuado como secretário de Assuntos Municipais no BDMG, sempre em contato direto com prefeitos e lideranças locais. Esse histórico reforça sua experiência em políticas voltadas ao municipalismo e o aproxima das demandas reais das cidades mineiras.

Ao assumir o comando do Avante em Minas, Igor Eto destacou seu compromisso com a expansão e fortalecimento da legenda:

“Nossa missão é ampliar a presença do Avante nos municípios, estruturar diretórios fortes e preparar candidaturas sólidas para 2026. Seguiremos dialogando com prefeitos e lideranças para construir um partido moderno e conectado com Minas Gerais.”

O evento marcou o início de uma agenda que prevê visitas aos municípios, encontros com diretórios e construção de novas alianças, reforçando o compromisso do Avante com uma atuação responsável, estruturada e próxima da realidade mineira.