O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) vive um momento histórico na assistência à saúde. Nos meses de junho e julho de 2025, foram investidos mais de R$ 28 milhões por mês para ampliar a rede assistencial em todo o estado. O investimento permitiu a formalização de 22 novos contratos e a ampliação do teto contratual de 50 prestadores já credenciados, entre hospitais, clínicas e laboratórios, beneficiando mais de 720 mil usuários do instituto.

A expansão foi viabilizada com a entrada em vigor da Lei 25.143/2025, que atualizou os valores de contribuição à saúde, possibilitando ao Ipsemg oferecer uma tabela de remuneração mais atrativa aos prestadores e aumentar os valores de teto contratual. O objetivo é garantir maior acesso aos serviços de assistência à saúde.

A atualização da tabela de procedimentos do Ipsemg, com correções em relação ao mercado, resultou em contratos com condições mais adequadas. Entre os novos parceiros estratégicos estão o Hospital Belo Horizonte (capital), o Hospital Nossa Senhora das Mercês (São João del-Rei) e a Associação Hospitalar Santa Rosália (Teófilo Otoni), que retorna à rede após um período de ausência.

A rede hospitalar teve um crescimento expressivo. Em dois meses, a oferta de teto hospitalar aumentou de R$ 13,8 milhões para R$ 33,7 milhões — um incremento de R$ 19 milhões. Isso representa uma ampliação de até 4.076 internações mensais, passando de 3.303 para 7.379.

Capacidade ampliada para consultas e exames

Os contratos ambulatoriais também foram fortalecidos com a inclusão de 19 novos prestadores e a atualização de 23 tetos contratuais. “O Ipsemg, que vinha há vários anos com redução do número de prestadores, agora está ampliando sua capacidade”, afirmou o presidente do instituto, André dos Anjos.

Somente nos meses de junho e julho, os contratos permitiram que a capacidade de atendimento ambulatorial saltasse de pouco mais de R$ 800 mil por mês para R$ 4,5 milhões por mês. Isso corresponde a uma oferta adicional de até 80 mil consultas mensais.

Na área de apoio diagnóstico, a capacidade de atendimento também foi significativamente reforçada. Na Região Central, houve ampliação de mais de R$ 800 mil mensais, o que equivale à possibilidade de realizar até 45 mil exames adicionais por mês. Um dos destaques é o laboratório São Marcos, cujo teto mensal subiu de R$ 200 mil para R$ 1 milhão, garantindo atendimento contínuo ao longo do mês.

As melhorias na rede assistencial do Ipsemg fazem parte de um esforço contínuo de reestruturação. Segundo o presidente André dos Anjos, “o Ipsemg vem realizando um trabalho constante e esse processo ainda não está concluído. Seguiremos com mudanças graduais para ampliar a qualidade e a eficiência do atendimento aos nossos beneficiários”.

Com informações da Agência Minas