A influenciadora digital Anna Beatryz Miranda, conhecida como Bia Miranda, está entre os investigados na Operação Desfortuna, que apura a atuação de influenciadores digitais na divulgação de apostas online. Segundo a polícia, as postagens feitas pelos envolvidos continham promessas enganosas de lucros fáceis, com o objetivo de atrair seguidores para plataformas de apostas, proibidas no país.

Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões. A polícia também apontou indícios de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que exibem estilos de vida luxuosos nas redes sociais, incluindo viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor.

Um dos endereços alvo de mandados de busca e apreensão é um condomínio de alto padrão em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde residem os influenciadores Bia Miranda e Buarque.

Trajetória e polêmicas

Bia Miranda ganhou projeção nacional em 2022, após sua participação no reality show “A Fazenda 14”, da Record TV. Ela se apresenta publicamente como “neta de Gretchen”, embora o vínculo seja apenas afetivo. Sua mãe, Jenny Miranda, foi adotada informalmente pela cantora durante um relacionamento anterior com Thammy Miranda.

A relação familiar entre Bia e Jenny ficou estremecida após conflitos públicos e troca de acusações, que vieram à tona durante a participação de Bia no reality. A trajetória pública da influenciadora é marcada por episódios controversos. Em fevereiro de 2025, ela se envolveu em uma briga em uma boate na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde afirmou ter sido agredida e confirmou ter reagido.

Conflitos pessoais e acusações

Outra acusação partiu de Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto e ex-namorado da influenciadora, que afirmou que Bia teria interrompido uma gravidez — o que foi negado por ela. Recentemente, Bia deu à luz Maysha, uma filha prematura.

A relação com a mãe também foi palco de conflito. Jenny Miranda acusou Bia de ter mantido um relacionamento com seu ex-marido, Artur Vieira, ainda na adolescência. Bia nega a acusação e informou que levará o caso à Justiça.

Após o nascimento de Maysha, Bia relatou dificuldades financeiras, alegando que o plano de saúde não cobriu os custos hospitalares.

