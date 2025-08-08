O jornal O Estado de S. Paulo demitiu, na última quarta-feira (6), o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, responsável pela foto em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, aparece fazendo um gesto obsceno a torcedores durante partida entre Corinthians e Palmeiras, no dia 30 de julho, pela Copa do Brasil. A imagem ganhou grande repercussão nas redes sociais e foi alvo de críticas ao comportamento do ministro.

A foto foi feita na Neo Química Arena, em São Paulo, e mostra Moraes, torcedor do Corinthians, reagindo a xingamentos de um grupo de torcedores com um gesto do dedo do meio. O flagrante ocorreu durante o aquecimento dos jogadores, antes do início da partida. Segundo Alex Silva, ele estava posicionado no meio do campo quando o ministro apareceu em um camarote. Após ouvir vaias e supostos xingamentos, Moraes teria feito o gesto. “Foram três fotogramas, nada mais. Quando vi a foto, saí correndo para transmitir para a redação”, relatou o fotógrafo.

O registro se tornou viral na internet e foi apontado como a primeira aparição pública de Moraes após ter sido alvo de sanções dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. No entanto, apesar da repercussão, Alex Silva afirma que o jornal deu pouco destaque à imagem e que sua demissão pode estar relacionada à repercussão política do fato.

Especialista em coberturas esportivas, Alex Silva trabalhava no Estadão há 23 anos. Em entrevista ao portal Metrópoles, ele afirmou que não recebeu uma justificativa clara para sua demissão. “Simplesmente disseram que o RH pediu para me demitir, porque a empresa está passando por mudanças. Acho que o jornal escondeu a foto. Eu reclamei isso com eles. Deram pouco espaço na home e não deram na capa”, disse.

O Estadão, por sua vez, nega qualquer relação entre a demissão e a foto de Moraes. Em nota, o jornal alegou que o encerramento do vínculo com o fotógrafo já estava programado anteriormente e integra um processo de redução de equipe na editoria de Fotografia, por “critérios exclusivamente administrativos”. A direção ainda afirmou que a imagem foi tratada como de “relevante valor jornalístico”, tendo sido publicada como destaque principal na home do site no mesmo dia do jogo, permanecendo também em evidência na edição impressa do dia seguinte.

Ainda de acordo com o comunicado, a foto foi distribuída a diversos veículos por meio do Estadão Conteúdo e foi repercutida em colunas e reportagens produzidas pelo próprio jornal. “O Estadão jamais abrirá mão de seu compromisso histórico com a liberdade de expressão e os mais altos padrões de independência editorial”, concluiu a nota.

A demissão de Alex Silva, um dos fotógrafos mais experientes da equipe do Estadão, levantou questionamentos sobre possíveis motivações políticas por trás da decisão, especialmente diante da repercussão da imagem envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o jornal sustenta que o desligamento foi fruto de reestruturação interna, o fotógrafo contesta e aponta para a falta de uma justificativa clara. O caso gerou debate sobre liberdade de imprensa, independência editorial e os limites da exposição de figuras públicas em eventos esportivos.

