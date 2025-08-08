A 5ª onda de frio de 2025 chega ao Brasil nesta sexta-feira (8), provocando queda acentuada de temperaturas em várias regiões do país. Segundo o Climatempo, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul podem registrar diminuição de 5 °C ou mais nos termômetros.

O fenômeno é causado por uma massa de ar polar vinda da Argentina e deve impactar com força o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. As temperaturas devem cair drasticamente, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ainda nesta sexta-feira.

A previsão é de que a onda de frio se estenda até a próxima quarta-feira (13), com vários dias consecutivos de temperaturas mínimas e máximas abaixo da média. De acordo com o Climatempo, muitas regiões sentirão o frio de forma mais prolongada nesta 5ª onda.

As áreas mais afetadas incluem:

Grande parte da Região Sul (exceto o extremo sul e o litoral do Rio Grande do Sul)

Estado de São Paulo

Sul e Triângulo de Minas Gerais

Sul do Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Sul do Mato Grosso

Extremo sul de Goiás

Em outras regiões, marcadas em azul-claro no mapa do Climatempo, haverá queda de temperatura, mas sem caracterização de onda de frio. Nessas áreas, as temperaturas devem ficar de 3 °C a 5 °C abaixo da média climatológica.

Possibilidade de geada

Há risco de geada em partes do Sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul. No interior de São Paulo, cidades como Piracicaba, Tatuí, Rio Claro, Serra Negra, Botucatu e Boituva também podem registrar o fenômeno. No extremo sul de Minas Gerais, localidades como Maria da Fé e o distrito de Monte Verde estão entre as mais propensas à formação de geada.

O Climatempo alerta ainda para possíveis mínimas recordes já a partir de segunda-feira (11). Em São Paulo, as temperaturas mínimas devem variar entre 8 °C e 9 °C de domingo (10) a terça-feira (12), com máximas que não devem ultrapassar os 16 °C a 20 °C. A recomendação é que a população se prepare para um período de frio intenso e prolongado nos próximos dias.

