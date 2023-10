Câmeras de segurança registraram o momento em que uma cachorrinha foi atropelada em Guapé (MG), por um motorista que não prestou socorro. Felizmente, a cadela foi resgatada por um casal que passava pelo local na hora e foi levada para um veterinário.

O atropelamento aconteceu na rua Olavo Pinheiro, no centro, por volta de 11h40. Segundo o casal, o homem que estava no carro não prestou socorro.

As imagens mostram o carro passando pela rua, onde havia dois cachorros. O motorista passou por cima da cadela, aparentemente de propósito.

Depois disso, a cadela foi resgatada pelo consultor de negócios Olney Bruno da Silveira Júnior, que ia para um casamento com a esposa e amigos.

“A gente se deparou com aquela situação com a cachorra na rua se debatendo, as imagens são fortes, ela teve um olho que saiu para fora, as patas traseiras não estavam conseguindo andar, situação muito impactante. A vizinhança estava desesperada porque o rapaz atropelou e simplesmente foi embora. A partir daí, a gente tentou acionar o socorro“, disse o consultor.

Depois disso, Olney e os amigos levaram a cachorrinha para uma veterinária na cidade. A cadela teve que ser levada depois para Ilicínea, onde um outro veterinário detectou que ela precisaria fazer uma cirurgia no globo ocular e que provavelmente a cachorrinha sofreu uma lesão na coluna.

A cadela passa bem, mas ainda vai passar por exames para saber qual o tipo de tratamento que ela terá que ser submetida.

“Felizmente o casal resgatou e trouxe aqui pra gente. Ela se encontra bem, apesar dos ferimentos, a gente vai dar continuidade, logo logo ela vai estar bem e o que a gente ressalva é a questão da Lei Sansão, que é bem objetiva quanto aos maus-tratos a animais e se por ventura atropelar um animalzinho, que resgate o animal, leve num veterinário de segurança, se tiver em outra cidade, leve em um veterinário mais próximo, mas não deixe de dar apoio, não deixe de dar ajuda“, disse o veterinário Felipe Augusto.

A Lei Sansão, sancionada em 2020, estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos.

O motorista que atropelou a cadelinha em Guapé ainda não foi identificado.

Fonte: G1