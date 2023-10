Em setembro, o Sintram protocolou um ofício na Prefeitura de Cláudio pedindo uma reunião com o prefeito Reginaldo Freitas para discutir uma denúncia grave. Segundo os servidores, a Prefeitura não estaria recolhendo as contribuições previdenciárias dos funcionários desde 2021, o que poderia configurar apropriação indébita previdenciária, um crime.

O prefeito Reginaldo Freitas assinou um contrato com o Itaú Unibanco em 2021 para gerenciar a folha de pagamento dos servidores, mas a denúncia aponta que as contribuições previdenciárias não estariam sendo repassadas ao INSS. O Sintram busca esclarecimentos e uma posição oficial da Prefeitura sobre o assunto, mas o prefeito ainda não respondeu aos pedidos de reunião.

A falta de transparência nesse caso tem gerado preocupações, uma vez que afeta o futuro dos servidores municipais. A denúncia foi feita em 2021, quando a Prefeitura tinha 810 servidores, com uma folha de pagamento mensal de R$ 2.213.362,27 e contribuições previdenciárias mensais de R$ 512.476,41.

“Nós temos a palavra dos servidores de que a previdência não está sendo recolhida, mas não temos a posição da Prefeitura, porque o prefeito se nega a nos receber. Queremos dialogar e entender o que está acontecendo. Se, de fato, as contribuições não estão sendo repassadas ao INSS, a Prefeitura precisa explicar com urgência, uma vez que isso é crime e compromete gravemente o futuro dos servidores. Não queremos fazer nenhum tipo de pré-julgamento e é por isso que queremos dialogar com o prefeito. Infelizmente ele se nega a nos receber e já repassamos o caso para uma análise do nosso Departamento Jurídico”, explicou Elder Cássio Ferreira Quadros, diretor do Sintram.