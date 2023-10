Na tarde desta terça-feira (3), foi realizada a abertura do Ponto de Apoio da Polícia Militar montado nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O início das atividades foi acompanhado pelo chefe de Gabinete, Marden Lima, que, representando o prefeito Eugênio Vilela, ressaltou a importância da parceria entre o Executivo e a Polícia Militar, destacando que o Ponto de Apoio é mais uma medida de segurança para os pacientes e os servidores da UPA.

No Ponto de Apoio poderão ser feitos Registos de Evento de Defesa Social (REDS).

De acordo com o comandante do 63º Batalhão da Polícia Militar em Formiga, Fábio Gotelip, o Ponto de Apoio será utilizado pelas polícias Militar e Civil e, também, pelo Corpo de Bombeiros, no intuito de agilizar os trabalhos e facilitar o acesso dos pacientes e servidores.

A abertura do Ponto de Apoio teve a participação de Policiais Militares, do Secretário Municipal de Saúde, Gleison Frade, do diretor técnico da UPA, Marden Ferrari, da diretora UPA, Poliana Carlos, e de servidores.

Fonte: Decom