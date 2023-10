Nesse sábado (30), foram realizadas as últimas partidas da semifinal do Campeonato “Veteranos”. Confira o placar:

Pontevila 2 x 0 Eletrônica Martins

Guarani 0 x 0 Frangão

Grande final

No próximo sábado (7), no Estádio João Francisco de Paula (Campo do Vila) será realizada a grande final do Campeonato “Veteranos – 2023”. Às 13h30, Guarani e Eletrônica Martins disputarão terceira colocação. A decisão do primeiro lugar será entre os times Pontevila e Frangão, às 15h30.

Fonte: Prefeitura de Formiga