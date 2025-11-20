Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (20) a área da Blue Zone da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Não há informações sobre feridos, e o público presente foi evacuado do local.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, as primeiras informações indicam que o fogo começou no estande da China. Ele afirmou que as lonas do pavilhão são antichamas, o que impediu a propagação do incêndio.

“Em breve vamos saber se os trabalhos recomeçarão aqui na Blue Zone ainda hoje ou a partir de amanhã”, disse Sabino.

Em comunicado, a organização da COP30 informou que o incêndio foi controlado e não deixou feridos. “As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local”, acrescentou a nota.

As atividades do evento, que está na fase final de negociações, foram temporariamente suspensas.

Com informações da Agência Brasil