A pesquisa Expectativa de Vendas Natal 2025, realizada pelo Núcleo de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG entre os dias 3 e 10 de novembro, revela um cenário favorável para o comércio mineiro neste fim de ano. Mais da metade dos empresários entrevistados (52%) espera vendas superiores às registradas no último Natal, enquanto 19,2% acreditam que o desempenho será semelhante ao de 2024.

Em relação ao faturamento do Natal passado, 56,3% dos comerciantes declararam satisfação, enquanto 40% se mostraram insatisfeitos. A data permanece como a mais importante para o setor, impactando o desempenho de 89% das empresas ouvidas.

As expectativas também são positivas para o último trimestre de 2025: 50,6% dos entrevistados projetam desempenho melhor que o do mesmo período do ano anterior, e 25,9% esperam manter os resultados de 2024, ano em que 78,7% registraram fechamento satisfatório.

Entre os motivos que explicam o otimismo para o Natal de 2025 estão, nesta ordem:

• confiança e expectativa para a data,

• valor afetivo do período,

• aquecimento das vendas,

• pagamento do décimo terceiro salário.

As vendas a prazo devem prevalecer, representando 37,9% das intenções dos empresários. Quanto ao tíquete médio, não houve destaque para uma faixa específica de valor.

Por outro lado, 17,7% dos entrevistados estimam um desempenho inferior ao do ano anterior. Entre as justificativas apresentadas estão: queda no movimento do comércio, endividamento do consumidor, cenário econômico desafiador e maior cautela na hora de comprar.

Para impulsionar os resultados, os comerciantes devem investir principalmente em propaganda e promoções ou liquidações, ações mencionadas por 29,5% dos entrevistados. Outros 29% pretendem apostar no atendimento diferenciado. Apenas 7,8% afirmaram que não realizarão ações específicas para o período.

Os preparativos para o Natal já começaram: 50,4% dos empresários afirmam ter feito seus pedidos, embora ainda não tenham recebido as encomendas. Outros 23,5% já estão com os produtos em mãos e prontos para as vendas.

Além dos alimentos, tradicionalmente aquecidos pela data, o estudo aponta que roupas e acessórios devem liderar as vendas, na percepção dos comerciantes. Os setores mais impactados pelo período natalino incluem móveis e eletrodomésticos; supermercados, hipermercados e lojas de alimentos, bebidas e fumo; livrarias e papelarias; além de tecidos, vestuário e calçados.

Entre as empresas que operam na internet, 43,9% também realizam vendas on-line. Para esses negócios, roupas, acessórios e calçados aparecem novamente como os produtos com maior potencial de saída. A maioria dos entrevistados desse grupo (50,6%) projeta crescimento entre 10,01% e 30% no faturamento total durante o Natal.

A economista Gabriela Martins, da Fecomércio MG, destaca que o Natal segue como uma das datas mais fortes do comércio e reforça o sentimento de otimismo:

“O Natal é uma data com forte apelo emocional e gera impactos positivos não apenas para o comércio, mas também para os setores de serviços e turismo. Apesar de desafios como o alto endividamento das famílias e o encarecimento do crédito devido às altas taxas de juros, as estratégias adotadas pelos empresários tornam-se ainda mais importantes para garantir o aquecimento das vendas. A diversidade de produtos, o atendimento diferenciado e a facilidade de pagamento podem atrair até mesmo o consumidor mais cauteloso, favorecendo um desempenho positivo pelo segundo ano consecutivo.”

A pesquisa avaliou 417 empresas do comércio, com pelo menos 39 representantes em cada uma das regiões de planejamento de Minas Gerais. A amostra apresenta margem de erro de 5%, com intervalo de confiança de 95%.

Oportunidade de crescimento: cursos gratuitos do Senac para atendimento e empreendedorismo no Natal

O Senac em Minas, integrante do Sistema Fecomércio MG, está oferecendo mais de 2 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em todo o estado. São 125 formações nas áreas de gastronomia, gestão, informática e outras, com início das turmas previsto para novembro e dezembro.

Muitas das capacitações são voltadas às demandas do fim de ano, seja para atuação no comércio ou para fomentar o empreendedorismo. Entre os cursos ofertados estão:

• comida natalina,

• panetones, bolos e roscas natalinas,

• confeitaria natalina,

• bar de Natal,

• ferramentas de marketing digital,

• prospecção de clientes,

• marketing pessoal para vendedores,

• qualidade no atendimento ao cliente, entre outros.

As vagas são oferecidas por meio dos programas Senac+ e Programa Senac de Gratuidade (PSG).

O PSG atende pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Já o Senac+ contempla participantes indicados por empresas do comércio de bens, serviços e turismo, sindicatos empresariais e instituições de inclusão social — desde que devidamente credenciadas junto ao Senac.

As inscrições seguem até o preenchimento das vagas e devem ser realizadas presencialmente na unidade onde o curso estará disponível. Informações adicionais estão no site do Senac, pelo telefone 0800 724 4440 ou pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor no estado, reunindo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz do empresariado, buscando soluções por meio do diálogo com o governo e a sociedade.

A Federação administra, em Minas Gerais, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A atuação integrada das três instituições fortalece ações voltadas ao bem-estar, formação profissional e desenvolvimento social, beneficiando comerciários, empresários e a comunidade em geral.

Desde 2022, a Fecomércio MG tem ampliado sua presença na agenda pública, promovendo debates sobre o papel do setor no desenvolvimento econômico do estado. A entidade atua em alinhamento com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, defendendo os interesses do comércio em nível municipal, estadual e federal.

Com 86 anos de história, a Fecomércio MG segue comprometida com a oferta de melhores condições tributárias, negociações coletivas, benefícios ao empresariado e iniciativas que impulsionam a economia mineira e transformam a vida dos cidadãos.