A Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro registrou, na tarde dessa quinta-feira (20), um chamado para atendimento a um jovem que apresentava mal-estar no Centro de Divinópolis. O acionamento ocorreu às 18h.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB 2) de Divinópolis foi enviada à rua João Notini, na esquina com Oswaldo Machado Gontijo, onde encontrou um homem de 20 anos. Ele estava consciente, porém se queixava de dor de cabeça e vertigens. O paciente também apresentava o braço direito enfaixado.

Segundo informações da Central, o jovem havia sido vítima de um capotamento mais cedo. Ele já havia recebido atendimento inicial por outra ambulância, mas recusou ser encaminhado para uma unidade de saúde naquele primeiro momento.

Após a nova solicitação de socorro, a equipe do SAMU assumiu o atendimento e encaminhou o paciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis, onde recebeu avaliação médica.

Com informações do SAMU