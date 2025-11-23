Um Ford Fiesta Sedan foi completamente consumido pelas chamas na tarde desse sábado (22) na Comunidade Frazões, zona rural de Formiga. A 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 13h30 para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo totalmente queimado. Segundo informações preliminares repassadas pela solicitante, o incêndio teria começado na região do motor. No momento da chegada da equipe, o condutor do automóvel não estava mais no local.

Os bombeiros realizaram a avaliação da cena, confirmaram que não havia riscos adicionais e deixaram a área em segurança. As causas do incêndio não foram oficialmente informadas.

Fonte e foto: CBMMG