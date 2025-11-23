Em 1992, um experimento realizado no CERN — o mesmo laboratório que deu origem à World Wide Web — marcou uma mudança profunda na forma como o mundo utilizaria a internet dali em diante. Pela primeira vez, uma imagem digital foi transmitida pela rede, um gesto simples que antecipou transformações gigantescas. Esse momento, aparentemente técnico e discreto, se tornaria um marco na evolução das comunicações digitais e no surgimento da cultura visual online.

A fotografia enviada retratava o grupo Les Horribles Cernettes, uma banda formada por funcionárias e cientistas do próprio CERN. A escolha da imagem teve um toque de humor: as integrantes posavam de maneira cômica, evidenciando que, por trás das máquinas e códigos, havia pessoas criativas e descontraídas. Essa decisão refletia também a intenção de mostrar que a tecnologia poderia servir a propósitos cotidianos, culturais e até divertidos.

O arquivo foi comprimido em formato GIF, tecnologia fundamental para reduzir o tamanho das imagens e torná-las compatíveis com a capacidade limitada das redes da época. A transmissão foi realizada por Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web, que buscava testar se sua proposta de navegação hipertextual poderia incorporar elementos multimídia. Até aquele momento, a internet era predominantemente textual, voltada ao intercâmbio de documentos científicos, relatórios de pesquisa e dados técnicos.

A simples transferência de alguns kilobytes demonstrou algo inédito: a possibilidade de que imagens circulassem com facilidade entre computadores conectados. Esse teste abriu espaço para uma internet mais rica visualmente, antecipando o desenvolvimento de páginas gráficas, bancos de imagens e, futuramente, plataformas inteiras baseadas em fotografia e vídeo. Foi um passo decisivo para transformar a rede em um ambiente mais acessível e atraente ao público geral.

O envio da primeira foto digital pela internet tornou-se um marco simbólico e tecnológico. O que começou como um experimento interno do CERN se converteu no ponto de partida para uma revolução na forma de comunicar, consumir informação e expressar criatividade. A imagem das Cernettes, escolhida com humor e sem pretensão de grandeza, acabou representando o nascimento de uma internet que conecta pessoas por meio de fotos, vídeos, memes e narrativas visuais. Era o início da Web como a conhecemos hoje: dinâmica, imagética e profundamente integrada ao cotidiano global.